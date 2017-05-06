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واتس اب يطلق ميزة هامة بعد يومين من تعرض خدماته للتوقف
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واتس اب يطلق ميزة هامة بعد يومين من تعرض خدماته للتوقف

2017-05-06 15:03:40

بعد مرور يومين على توقف خدماته المفاجئ في مختلف أنحاء العالم، أطلق “واتساب” ميزة جديدة فيها الكثير من اليسر لمستخدميه وهي تثبيت المحادثات.

وتمكن الخاصية الجديدة المستخدمين من تثبيت المحادثات المهمة في أعلى القائمة، من أجل توفير عناء البحث عنها في كل مرة حسبما جاء في موقع “الديلي ميل” البريطاني.

ولم يعلق “واتساب”، إلى حدود الساعة، على هذا التحديث، في وقت ذكرت مواقع مختصة أن هذه الميزة ستظهر في التحديث التجريبي الذي يحمل رقم “2.17.162”.

وكي تعمل الخاصية يجب الضغط على المحادثة المطلوبة في أعلى القائمة، والنقر على المحادثة حتى يظهر رمز “الدبوس” بجانب خيارات الحذف والأرشفة، وهذه الميزة قادرة على تثبيت 3 محادثات معا وقابلة للتغيير تباعا.

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