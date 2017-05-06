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أستاذ علوم سياسية: 1600 أسير فلسطيني في خطر.. والجهود أدنى من المطلوب
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أستاذ علوم سياسية: 1600 أسير فلسطيني في خطر.. والجهود أدنى من المطلوب

2017-05-06 15:17:19
محيط - خالد الريس

أكد سعيد نمر أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أنه هناك قلق من الفلسطينيين تجاه الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تريد التفاوض مع الأسرى وفك اضرابهم عن الطعام.
وأشار نمر من خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، إلى أنه هناك اجراءات رسمية وشعبية فلسطينية للضغط على الحكومة الإسرائيلية مثل الاشتباكات شعبية مع قوات الاحتلال الإسرائيلية بالإضافة إلى الاعتصامات والمظاهرات ومطالب السلطة الفلسطينية من “الصليب الأحمر”.
وانتقد الجهود الدولية والعربية في الضغط على إسرائيل لتنفيذ مطالب الأسرى الفلسطينيين، واعتبر اياها “ادنى من المستوى المطلوب”.
وأعلن أن أكثر  أسير فلسطيني1600 حياتهم في خطر شديد بعد أن دخل اضرابهم في “اليوم الـ20”.

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