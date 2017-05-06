 Moheet on google
السبت 6 مايو 2017 02:30 مساءً
روابط سريعة
غدا..بدء امتحانات الشهادة الابتدائية بالقاهرة
امتحانات تلاميذ مدرسة

غدا..بدء امتحانات الشهادة الابتدائية بالقاهرة

2017-05-06 14:14:30
متابعات

تبدأ غدا امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الاول 2016 /2017 لامتحانات الشهادة الابتدائية بمدارس محافظة القاهرة.

وأكدت فاطمة خضر وكيل أول الوزارة _ مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أن جملة عدد الطلبة المتقدمين للامتحان 167 ألف طالب وطالبة في  802 لجنة في 32 إدارة تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة .

كما أوضحت خضر أن أكبر الإدارات في عدد اللجان هي إدارة المرج التعليمية تليها إدارة البساتين ودار السلام ثم إدارة السلام التعليمية، أما أصغر الإدارات هي إدارة باب الشعرية تليها غرب مدينة نصر التعليمية .

وأضافت خضر أن إجمالي عدد  الحالات المرضية 37 حالة بمستشفى 57357 منهم حالتان بمعهد الأورام من 12 محافظة منهم 11 طالبا من القاهرة .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3