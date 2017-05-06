تبدأ غدا امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الاول 2016 /2017 لامتحانات الشهادة الابتدائية بمدارس محافظة القاهرة.

وأكدت فاطمة خضر وكيل أول الوزارة _ مدير مديرية التعليم بالقاهرة، أن جملة عدد الطلبة المتقدمين للامتحان 167 ألف طالب وطالبة في 802 لجنة في 32 إدارة تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة .

كما أوضحت خضر أن أكبر الإدارات في عدد اللجان هي إدارة المرج التعليمية تليها إدارة البساتين ودار السلام ثم إدارة السلام التعليمية، أما أصغر الإدارات هي إدارة باب الشعرية تليها غرب مدينة نصر التعليمية .

وأضافت خضر أن إجمالي عدد الحالات المرضية 37 حالة بمستشفى 57357 منهم حالتان بمعهد الأورام من 12 محافظة منهم 11 طالبا من القاهرة .