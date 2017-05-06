استعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية تقرير قطاع الرقابة و التوزيع حول انتظام صرف المقررات التموينية لشهر مايو ، وتضمن التقرير حجم المنصرف من السلع الغذائية المدعمة علي البطاقات التموينية خلال شهر أبريل الذى تزامن مع إصدار التوجيه الوزاري الخاص بإلزام البدالين التموينيين بصرف سلعتي السكر و الزيت للمواطنين الأمر الذى ساهم فى توفير هاتين السلعتين .



و كشفت التقرير الصادر عن شركتي المصرية و العامة لتجارة الجملة عن صرف 68 الف و 843 طن سكر للمستحقين للدعم بنسبه تغطية وصلت الي 100%

وأشار التقرير إلي صرف 49 ألف و 322 طن زيت للمستحقين للدعم بنسبه تغطيه وصلت إلي 90% ، و تم صرف 22 ألف و 395 طن من الأرز بناء علي رغبة 33% من المواطنين المقيدين علي البطاقات التموينية.