 Moheet on google
السبت 6 مايو 2017 02:30 مساءً
روابط سريعة
التموين : صرف 100% من السكر و90% من الزيت
سلع تموينية
سلع تموينية

وانتظام الصرف لشهر مايو

التموين : صرف 100% من السكر و90% من الزيت

2017-05-06 14:14:57
كتب- ربيع شعبان

استعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية تقرير قطاع الرقابة و التوزيع حول انتظام صرف المقررات التموينية لشهر مايو ، وتضمن التقرير حجم المنصرف من السلع الغذائية المدعمة علي البطاقات التموينية خلال شهر أبريل الذى تزامن مع إصدار التوجيه الوزاري الخاص بإلزام البدالين التموينيين بصرف سلعتي السكر و الزيت للمواطنين الأمر الذى ساهم فى توفير هاتين السلعتين .
 
و كشفت التقرير الصادر عن شركتي المصرية و العامة لتجارة الجملة عن صرف 68 الف و 843 طن سكر للمستحقين للدعم بنسبه تغطية وصلت الي 100%
وأشار التقرير إلي صرف 49 ألف و 322 طن زيت للمستحقين للدعم بنسبه تغطيه وصلت إلي 90% ، و تم صرف 22 ألف و 395 طن من الأرز بناء علي رغبة 33% من المواطنين المقيدين علي البطاقات التموينية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3