قام المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بزيارة تفقدية اليوم لحديقة الميرلاند التراثية للوقوف على أعمال تطوير الحديقة وعودتها إلى أصلها.

وأكد محافظ القاهرة أهمية الحديقة من الناحية التراثية ، لأنها تعد من أهم معالم مصر الجديدة، مشيرًا إلى أن المحافظة تشرف على أعمال التطوير الجاري بها رغم كونها تقع تحت ولاية شركة مصر الجديدة.

وأضاف أن أعمال التطوير بالمرحلة الأولى قاربت على الانتهاء خلال الفترة القادمة ثم يليها المرحلة الثانية في أوائل العام القادم، لافتًا إلى أن كافة أعمال صيانة الأشجار والمسطحات الخضراء تقع تحت إشراف وزارة البيئة كذلك تطوير المباني يتم تحت أشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وذلك لإعادتها لسيرتها الأولى لخدمة سكان ومواطني مصر الجديدة وكافة أبناء القاهرة.

وأشار عبد الحميد إلى انه سوف يتم إضافة 1600 شجرة للحديقة وكذلك 96 ألف متر مسطح أخضر وشلالات مياه ونافورات، بالإضافة إلى ترميم بعض التماثيل المشهورة بها الحديقة التي تمتد على مساحة 50 فدانا.

رافق المحافظ في جولته المهندس إبراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة ومسئولو تطوير أعمال الحديقة.