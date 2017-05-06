إدارة الأغذية الأمريكية توافق على إنتاج دواء جديد لعلاج نوع من سرطان الكبد2017-05-06 14:11:54
واافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على دواء جديد لعلاج الشكل الأكثر شيوعا لسرطان الكبد.
فقد صدقت الإدارة على إنتاج عقار “ريجورافينيب”، الذي يعد العلاج الأول والوحيد الذي وافقت عليه منذ أكثر من عقد كامل، لإظهاره تحسنا كبيرا بين مرضى سرطان الكبد.
ويشكل سرطان الخلايا الكبدية ثلاثة أرباع حالات سرطان الكبد في الولايات المتحدة، ليصبح السبب الرئيسي الثاني للوفاة المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن يتم تشخيص ما يقرب من 40 ألف حالة سرطان كبد جديدة في الولايات المتحدة هذا العام، في الوقت الذي سيلقي فيه نحو 28 ألف مريض حتفه متأثرا بالمرض.
وكان الأطباء المعالجون يجدون مشقة قي علاج المراحل المبكرة والمتوسطة من سرطان الكبد، مقارنة بالحالات المتقدمة التي تخضع للعلاج بواسطة خيار التدخل الجراحي والعلاج الكيميائي.
وقام الباحثون في جامعة كاليفورنيا و21 موقعا آخر في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا باختبار الدواء على 567 شخصا مصابين بسرطان الخلايا الکبدية في تجربة سریرية للمرحلة الثالثة من المرحلة الثالثة تسمى ريسورس.
وقد أظهرت التجارب أن عقار “ريجورافينيب” نجح في إطالة العمر الافتراضي للمرضى بشكل عام بنسبة بلغت 10.6 شهرين مقارنة مع 7.8 شهر للمرضى الذين تلقوا علاجا وهميا، مما أدى إلى تحسن متوسط البقاء على قيد الحياة من 3.1 شهر بواقع 37 % في الحد من خطر الوفاة لدى المرضى الذين يعانون من سرطان الكبد.
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