حرر مسئولو الكنترول بمدرسة الثانوية بنات بمركز أولاد صقر في محافظة الشرقية، اليوم السبت، محضرًا يفيد بفض الشمع الأحمر لغرفة الكنترول واقتحامها من قبل مجهولين وسرقة عدد من أوراق أسئلة نهاية العام خاصة بالصف الأول الثانوي بالمدرسة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من مسئولي الكنترول بمدرسة الثانوية بنات بأولاد صقر، يفيد بتعرض غرفة الكنترول إلي الاقتحام من قبل مجهولين، وفض الشمع الأحمر لبابها الرئيسي وسرقة أوراق أسئلة نهاية العام خاصة بالصف الأول الثانوى بالمدرسة .

وأفاد مصدر موثوق بمديرية التربية والتعليم في المحافظة في تصريحات أولية للمديرية بشأن الواقعة، أن التحقيقات جارية بشأن الواقعة، وأنه جارٍ فحص جميع الأسئلة التي كانت بداخل الكنترول؛ للوقوف علي حجم الأوراق التي تم سرقتها وإتخاذ ما يلزم قانونًا نحوها.