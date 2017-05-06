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الأحوال المدنية تستخرج الرقم القومي لشقيقين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنزلهما
بطاقة رقم قومي

الأحوال المدنية تستخرج الرقم القومي لشقيقين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنزلهما

2017-05-06 14:07:51
محيط: أ. ش. أ

في استجابة من وزارة الداخلية، قام قطاع مصلحة الأحوال المدنية، بتوجيه مأمورية خارجية؛ لاستخراج بطاقة الرقم القومي لشقيقين من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنزلهما بالجيزة.

وقام قطاع مصلحة الأحوال المدنية بتلبية التماس أحد المواطنين بمحافظة الجيزة، بتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بشقيقيه بمحل إقامتهما بدائرة قسم شرطة الجيزة، نظراً لكونهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم قدرتهما على الحركة؛ حيث قام القطاع بإيفاد مأمورية خارجية لهما وتسهيل إجراءات استخراج البطاقة وتسليمها لهما.

وقدم المواطنان المذكوران الشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة للتيسير عليهما في تجديد بطاقة الرقم القومي لهما.

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