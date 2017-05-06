لجنة الانتخابات الفرنسية تحذر من إعادة نشر رسائل الكترونية تم قرصنتها لحملة ماكرون

حذرت لجنة الانتخابات الفرنسية اليوم السبت وسائل الإعلام من إعادة نشر رسائل الكترونية لحملة المرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون جرى قرصنتها، معتبرة إعادة نشرها تهمة جنائية.

وقالت اللجنة الانتخابية الفرنسية اليوم السبت إن وسائل الإعلام يجب ألا تعيد نشر المعلومات التي جرى الوصول إليها عبر عمليات تسلل إلكتروني استهدفت حملة المرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون.

وكانت حملة مرشح الرئاسة الفرنسية ماكرون، تعرضت لهجوم إلكتروني كبير ومنسق استهدف عرقلة الانتخابات المقررة الأحد، حسبما افاد فريق حملته الانتخابية قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي.

وأوضحت الحملة إنه تم خلط هذه الرسائل مع وثائق مزورة من أجل “زرع الشك والتضليل”، معتبرة أنها محاولة “لزعزعة استقرار الانتخابات الرئاسية الفرنسية” على غرار ما حدث في الولايات المتحدة العام الماضي.