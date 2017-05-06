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مصادر عسكرية يمنية: مقتل 24 انقلابيا في ضربات مكثفة للتحالف العربي على تجمعاتهم
قتلى وجرحى في تظاهرة رافضة للحوثيين في تعز ـ اليمن

مصادر عسكرية يمنية: مقتل 24 انقلابيا في ضربات مكثفة للتحالف العربي على تجمعاتهم

2017-05-06 14:12:38
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أفادت مصادر عسكرية ميدانية يمنية اليوم السبت، بمقتل 24 انقلابيا إثر ضربات مكثفة على معسكر خالد ومركز مديرية موزع.

وأوضحت المصادر - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن مقاتلات التحالف العربي وجهت ضربات مكثفة على تجمعات لمليشيات الحوثي وصالح في معسكر خالد ومحيطه ومركز مديرية موزع غربي تعز، أسفرت عن مقتل 24 انقلابيا بينهم “علي الأعرج”، أبرز قياديي المليشيات في تعز.

ولفتت المصادر إلى تقدم القوات الحكومية في منطقة الجبيل بالقرب من مركز مديرية موزع وشمال معسكر خالد، وذلك في أعقاب القصف الجوي لمقاتلات التحالف العربي، كما شنت القوات الشرعية هجوما مدفعيا وصاروخيا على مواقع المتمردين في وادي الزنوج وشمال شرقي معسكر الدفاع الجوي، باستخدام مختلف الأسلحة الثقيلة.

وفي سياق ذي صلة، قصف المتمردون الأحياء السكنية في مدينة تعز بوابل من القذائف العشوائية، سمع على إثرها دوي انفجارات عنيفة هزت مركز المدينة.

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