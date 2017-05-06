قالت وكالة “معا” التابعة للحركة الإسلامية “حماس”، إن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، أعلن فوز القيادي إسماعيل هنية لرئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، السبت.

وجاء فوز هنية بعد تنافسه مع موسى أبومرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة.

ولأول مرة يتم انتخاب رئيس المكتب السياسي لحماس من غزة، والإعلان جاء عن فوز هنية رغم أنه مقيم في القطاع، حيث إنه وحسب اللوائح الداخلية للحركة يجب أن يكون رئيس المكتب السياسي مقيم في الخارج وليس داخل الوطن.