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القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر يبدأ مهام عمله
جامعة الازهر

القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر يبدأ مهام عمله

2017-05-06 14:01:16
متابعات

بدأ الدكتور محمد المحرصاوي القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر مهام عمله اليوم السبت عقب وصوله إلى مقر الجامعة في مدينة نصر واستقبله العاملون بإدارة الجامعة بالترحاب.
والتقى الدكتور المحرصاوي مع العاملين بالمقر الإداري للجامعة وبعض عمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة والذين قدموا له التهنئة على توليه منصبه الجديد، ووجه الشكر لكل العاملين في الجامعة..معربا عن أمله في التعاون مع الجميع لاستكمال مسيرة الجامعة، والتنسيق لأداء مهام عمله..مطالبا الجميع ببذل الجهد من أجل أداء رسالة جامعة الأزهر.
وقد التقى في وقت سابق اليوم مع أسرة كلية اللغة العربية، والتى كان يتولى عمادتها قبل تكليفه بمهام إدارة شئون الجامعة، ومن المقرر أن يقوم بجولة على المقر الإدارى للجامعة.
يذكر أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قرر أمس الجمعة، تكليف الدكتور محمد حسين المحرصاوي، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، بالقيام بأعمال رئيس جامعة الأزهر اعتبارا من غد السبت، وذلك بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس للجامعة وفقًا للإجراءات المحددة قانونًا.‎

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