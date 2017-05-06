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تأجيل محاكمة 379 متهما بـ"فض اعتصام النهضة" لـ4 يونيو
محاكمة

تأجيل محاكمة 379 متهما بـ"فض اعتصام النهضة" لـ4 يونيو

2017-05-06 14:16:07
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أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، السبت، محاكمة 379 متهما، بينهم 189 محبوسا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام النهضة»، إلى 4 يونيو المقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

كانت محكمة استئناف القاهرة قد رفضت طلب الرد المقدم من دفاع المتهمين في الدعوى ضد هيئة المحكمة، وأمرت بإعادة الدعوى إلى نفس الدائرة.

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