تأجيل محاكمة 379 متهما بـ"فض اعتصام النهضة" لـ4 يونيو2017-05-06 14:16:07
أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، السبت، محاكمة 379 متهما، بينهم 189 محبوسا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام النهضة»، إلى 4 يونيو المقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
كانت محكمة استئناف القاهرة قد رفضت طلب الرد المقدم من دفاع المتهمين في الدعوى ضد هيئة المحكمة، وأمرت بإعادة الدعوى إلى نفس الدائرة.
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