أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، السبت، محاكمة 379 متهما، بينهم 189 محبوسا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام النهضة»، إلى 4 يونيو المقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

كانت محكمة استئناف القاهرة قد رفضت طلب الرد المقدم من دفاع المتهمين في الدعوى ضد هيئة المحكمة، وأمرت بإعادة الدعوى إلى نفس الدائرة.