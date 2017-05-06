أعلن وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية المهندس فتحي دسوقي، أن 2650 شابا تقدموا لوظائف الشركات الخاصة التي تم الإعلان عنها على مستوي المحافظة وهو أقل من عدد الوظائف الشاغرة المعلن عنها والتي تبلغ 3743 وظيفة لمختلف المؤهلات.

وقال دسوقي في تصريح اليوم السبت ، إنه جار ترتيب الطلبات وفق رغبات المتقدمين وإرسالها للشركات التي تقوم بدورها بمخاطبة الشباب خلال 10 أيام والاتصال بهم لأداء المقابلات بمقر كل شركة تحت إشراف مديرية القوى العاملة التي تتولي المتابعة حتي يتسلم المتقدمون وظائفهم بعد اختبارهم للوظائف ..مؤكدا أن جميع العمالة في هذه الشركات يتم التأمين عليها اجتماعيا.

وأضاف أن القوى العاملة أعلنت في شهر أبريل الماضي عن توفير 3743 فرصة عمل بالتعاون مع القطاع الخاص منها 1635 فرصة عمل ب3 شركات خاصة بأبو زعبل والخانكة و860 فرصة عمل بشبرا الخيمة في 4 شركات و497 فرصة عمل بقليوب في 12 شركة و751 فرصة عمل ببنها في 15 شركة ..مشيرا إلى أن المؤهلات المطلوبة هي مؤهلات عليا ويفضل بكالوريوس الهندسة والطب والحاسبات والعلوم والتمريض والدبلوم الصناعي وكذا المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة وبدون مؤهلات.