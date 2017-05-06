تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا مفصلا بشأن جهود الوزارة في مجال مواجهة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية، حيث أشار التقرير إلى أن الوزارة ممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل قامت منذ بدء الحملة الموسعة في أول مارس الماضي وحتى الآن بإزالة 7804 حالات تعد على نهر النيل متنوعة بين مباني سكنية وأعمال ردم وغيرها.

وشملت الإزالات محافظة القاهرة 314 إزالة – محافظة الجيزة 510 - محافظة القليوبية 488 - محافظة الغربية 1035 – محافظة المنوفية 244 - محافظة البحيرة 721 - محافظة كفر الشيخ 379 - محافظة الدقهلية 907 - محافظة دمياط 1049- محافظة بني سويف 277 - محافظة المنيا 809 - محافظة أسيوط 248 - محافظة سوهاج 257 - محافظة قنا 149 - محافظة الأقصر 234 - محافظة أسوان 183.

من جانبه، أكد المهندس صلاح عز رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن كافة الإزالات يتم تنفيذها في ظل التواجد الأمني المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والأجهزة الأمنية بالمحافظات، وتتم الأعمال في ظل التعاون المثمر مع شرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة، حيث بلغ إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل في الخامس من يناير 2015 (22134) حالة تعد تم تنفيذها.

كما أشار التقرير إلى أن الوزارة ممثلة في قطاع الري وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات تقوم حاليا بتنفيذ حزمة من حملات الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات، والتي بدأت فعالياتها منذ أول مارس 2017، وأسفرت حتى الآن عن تنفيذ 4777 إزالة بالوجهين القبلي والبحري شملت إزالة 6 مخالفات بمحافظة أسوان، و218 إزالة بمحافظة قنا، و74 إزالة بمحافظة سوهاج، وكذلك 93 إزالة بمحافظة أسيوط و47 إزالة في محافظة بني سويف، و289 إزالة بمحافظة المنيا، و1007 إزالات بمحافظة الفيوم، و122 إزالة بمحافظة الجيزة، و530 إزالة بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى 134 إزالة بمحافظة دمياط، و481 إزالة بمحافظة الشرقية، وأيضا 281 إزالة بمحافظة الدقهلية، إلى جانب 176 إزالة بمحافظة القليوبية، و335 إزالة بمحافظة المنوفية، وكذلك 250 إزالة بمحافظة الغربية، علاوة على 116 إزالة بمحافظة كفر الشيخ، وأيضا 343 إزالة بمحافظة الإسكندرية، و275 إزالة بمحافظة البحيرة.

وفي ذات السياق، قال المهندس هاني دعبس رئيس قطاع الري إن إجمالي الإزالات التي قام القطاع بتنفيذها على منافع الري وشبكة الترع منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 حتى تاريخه (50456) إزالة طبقا للقانون 12 لسنة 1984، حيث تنوعت الإزالات ما بين مبان خرسانية ومباني بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى وخلافه، كما قام قطاع الري أيضا منذ بدء الحملة القومية بحسم ورد الشىء لأصله لـ 7582 مخالفة طبقا لقانون حماية المجاري المائية من التلوث.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أن الهيئة ومنذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل قامت بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 20454 إزالة، موزعة على أقاليم الصرف الستة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم تنفيذ 5346 إزالة بإقليم صرف شرق الدلتا، كما تم تنفيذ 138 إزالة بإقليم صرف القناة وسيناء، وكذلك 3148 إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا، بالإضافة إلى 1983 إزالة بإقليم غرب الدلتا، فضلا عن تنفيذ 3540 إزالة بإقليم مصر الوسطى، إلى جانب تنفيذ 6299 إزالة بإقليم مصر العليا.

وقد تنوعت الإزالات ما بين مبان خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.