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مهرجان "البرجر" ينطلق في رومانيا 19 مايو
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مهرجان "البرجر" ينطلق في رومانيا 19 مايو

2017-05-06 14:03:34
وكالات

يقام مهرجان البرجر “برجر فيست” وهو الحدث المخصص لأطباق الوجبة السريعة الأشهر في العالم, في العاصمة الرومانية بوخارست على مدى ثلاثة أيام بين 19 و21 مايو الجاري.

وسيعرض خلال المهرجان مجموعة متنوعة من وصفات البرجر بما فيها البرجر المصنوع من لحم “أنجوس بلاك” الأمريكي, ولحوم البط والخروف والماعز.

وذكر موقع “رومانيا-إنسايدر” الإخباري أن ما يزيد على 25 مطعما من جميع أنحاء رومانيا بما فيها مدن براسوف وكلوج وتيميشوارا , ستشارك في هذا الحدث الذي سيقام في ساحة فيرد ستوب.

كما سيقام خلال المهرجان عدة حفلات موسيقية تشارك فيها فرق موسيقية شهيرة.

برجر

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