البعثة المصرية المشاركة في «التضامن الإسلامي» تغادر إلى أذربيجان‎

يتوجه الفوج الأول من البعثة المصرية المشاركة في دورة التضامن الإسلامي إلى أذربيجان يوم الأحد استعدادا لانطلاق فعاليات البطولة.

ويضم الفوج الأول الإداريين وهم حسن محمد الحسيني، وخالد محمد حسن، ولميس حسين غازي، أما الفريق الطبي فيضم كلا من حسن كمال، وأحمد أبو الفضل.

ومن المقرر أن يسافر الفوج الثاني للبعثة يوم 9 مايو، ويضم اللاعبين ورئيس البعثة، ويصل عدد اللاعبين إلى 28 لاعبا ولاعبة، في ألعاب : رفع الأثقال والكاراتيه والملاكمة والرماية وألعاب قوى بارالمبى وكونغ فو، أما رئيس البعثة فهو جاسر رياض عضو الأولمبية.

يذكر أن اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، قد اختارت علاء جبر رئيسا للبعثة، ولكن اعتذر لانشغاله ببعض الأمور المتعلقة بعمله كسكرتير عام اللجنة الأولمبية، فتم اختيار رياض بدلا منه.