أعلن مسئول إيراني رفيع المستوى اليوم السبت أنه تم انتشال جثث 22 عاملا من بين حوالي 35 عاملا كانوا عالقين في منجم كلستان للفحم الحجري المنهار في شمال ايران، وأن البحث جار عن جثث الـ 13 المتبقين.

وقال مساعد محافظ كلستان لشئون ادارة الازمة حميد رضا منتظري - في تصريحات له نقلتها وكالة انباء “فارس” الإيرانية - إن جميع فرق الاغاثة والانقاذ في محافظة كلستان قد عبأت جهودها لانقاذ العمال العالقين في المنجم.

واضاف منتظري أن التقدم جيد في العمل لكنه صعب جدا لانه يتوجب الحفر يدويا للحيلولة دون حدوث المزيد من الانهيار في المنجم. وقال انه تم حفر قناة فرعية من المدخل الرئيسي للمنجم للوصول الى بقية الجثث.

واوضح منتظري أن 25 من جرحى الحادث يتلقون الآن العلاج اللازم في المستشفيات، وأكد أن الجرحى هم من الذين دخلوا النفق لتقديم المساعدة إلا انهم اصيبوا بالاختناق جراء الغاز المتسرب.

واعتبر المسئول الإيراني أن السبب الاساسي للحادث هو تسرب الغاز. واضاف ان وجود كمية كبيرة من الغاز في نفق الدخول الى منجم الفحم الحجري في ازادشهر قد صعّب مهمة الوصول إلى العمال العالقين.

يذكر ان انفجارا وقع ظهر الاربعاء الماضي في منجم ازادشهر الواقع في محافظة كلستان شمال ايران.

وتقع مدينة ازادشهر على بعد 90 كم من مدينة جرجان مركز محافظة كلستان في شمال ايران.