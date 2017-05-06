أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أن ساعة عمل الطبيب “3 جنيه” فيما تبلغ ساعة العمل للممرضة “1جنيه”، واصفا هذا بـ”الكلام الغير منطقي وغير موضوعي”.

وأوضح خالد سمير من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على قناة “المحور” الفضائية اليوم السبت، أن الأطباء يعملون بعشرة أضعاف أجرهم، مؤكدا أن “أطباء التكليف” يعملون لمدد تصل إلى 400 ساعة في الشهر.

وانتقد اتهامات المسئولين بعدم انتظام الأطباء في الحضور إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن أطباء الجامعات يحصلون على مرتب نظير العمل الأكاديمي فقط ولا يحصلون على مرتب نظير العمل بالمستشفيات الجامعية.

وقال : “وقت الثورة أقسام الشرطة كانت مغلقة والمستشفيات مفتوحة”.