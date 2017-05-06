"الداخلية" تعلن مقتل مسئولي نقل المتفجرات بحركة "حسم" الإرهابية في الغربية2017-05-06 14:04:57
أعلنت وزارة الداخلية مقتل إرهابيين مسئولين عن نقل المواد المتفجرة لجماعة “حسم الإرهابية”، ومتورطين فى حادث استهداف قوات الأمن بطنطا، عقب تبادل إطلاق الرصاص مع الشرطة بالغربية.
وقالت وزارة الداخلية، فى بيان رسمي لها، اليوم السبت، إنه فى إطار جهود الوزارة بمجال تتبع وملاحقة كوادر وعناصر جناح الحراك المسلح الإخواني وتحديد أوكارهم التنظيمية التى يتخذونها مأوى لهم خشية الملاحقات الأمنية، وردت معلومات باإختباء كلٍ من عضوى الحراك المسلح الهاربين “عبد الله. ر”، مهندس ويقيم بقرية العدوة بمركز الفيوم، و”محمد.ع”، مدرس ويقيم بعزبة الفار بقرية المهدية فى أبو المطامير بالبحيرة، مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 420/2017 حصر أمن دولة عليا - الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابى بقطعة أرض زراعية على الطريق الدولى بمركز طنطا.
وتم توجيه مأمورية أمنية، وأثناء اقتراب القوات من المكان فوجئت بإطلاق أعيرة نارية بكثافة ما دفعهم إلى التعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرعهما والعثور بالمكان على بندقتين آلية وكمية من الذخيرة.
وكشفت التحريات أن القتيلين من مسئولى تصنيع ونقل العبوات الناسفة للحركات المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى “حسم، لواء الثورة”، وأكدت المعلومات اضطلاع الأول بتصنيع العبوة المستخدمة فى واقعة استهداف أفراد الشرطة بمحافظة الغربية أثناء خروجهم من مركز تدريب قوات الأمن بتاريخ 1/4/2017 ، مما أسفر عن استشهاد اثنين من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، واضطلاع الثانى بنقل وإيواء العناصر القائمة على تنفيذ الواقعة “موضوع القضية رقم 11542/2017 جنح مركز طنطا”، بالإضافة إلى تلقيهم التدريبات على تصنيع العبوات المتفجرة بإحدى المزارع الكائنة بقرية الإمام الغزالى مركز الدلنجات فى محافظة البحيرة، والتى كانت تستغل فى تصنيع العبوات المتفجرة والتى تم استهدافها مؤخراً والعثور بها على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة والمواد التى تدخل فى تصنيعها، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.
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