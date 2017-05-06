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الجزائر تدين الهجوم الارهابي ضد موقع للجيش التشادي
الجيش التشادي

الجزائر تدين الهجوم الارهابي ضد موقع للجيش التشادي

2017-05-06 13:58:19
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  أدان الناطق الرسمي باسم وزارة الشئون الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف اليوم السبت “بشدة” الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس الجمعة موقعا للجيش التشادي في كايجا-كينديريا بمنطقة بحيرة تشاد.

وقال الناطق باسم الخارجية الجزائرية - في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم - :” ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا للجيش التشادي في كايجا بمنطقة بحيرة التشاد”، مضيفا “نتقدم بتعازينا إلى عائلات الضحايا و نعرب عن تضامننا مع شعب و حكومة تشاد الشقيق”.

وأشاد ب “التزام الشعب التشادي و قواته المسلحة بمكافحة الارهاب”، موضحا أن “الرد التضامني لبلدان المنطقة ضروري و يحتاج لمزيد من الدعم من أجل احباط المخططات الهدامة للإرهابين واحتواء تهديدهم لطمأنينة الشعوب واستقرار هذه المنطقة الحساسة من قارتنا الإفريقية”.

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