أدان الناطق الرسمي باسم وزارة الشئون الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف اليوم السبت “بشدة” الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس الجمعة موقعا للجيش التشادي في كايجا-كينديريا بمنطقة بحيرة تشاد.

وقال الناطق باسم الخارجية الجزائرية - في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم - :” ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا للجيش التشادي في كايجا بمنطقة بحيرة التشاد”، مضيفا “نتقدم بتعازينا إلى عائلات الضحايا و نعرب عن تضامننا مع شعب و حكومة تشاد الشقيق”.

وأشاد ب “التزام الشعب التشادي و قواته المسلحة بمكافحة الارهاب”، موضحا أن “الرد التضامني لبلدان المنطقة ضروري و يحتاج لمزيد من الدعم من أجل احباط المخططات الهدامة للإرهابين واحتواء تهديدهم لطمأنينة الشعوب واستقرار هذه المنطقة الحساسة من قارتنا الإفريقية”.