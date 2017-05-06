بمشاركة عربية ودولية المجلس الأعلى للثقافة يطلق ملتقى القاهرة الدولى الثانى للنقد الأدبى تحت عنوان” الحوار مع النص – دورة عبد القادر القط ” فى الفترة من 8 إلى 10 مايو 2017 تحت رعاية الكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة، ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور حاتم ربيع، ملتقى القاهرة الدولى الثانى للنقد الأدبى، بمشاركة 70 باحث وناقد ومتخصص من مصر ومعظم الدول العربية وأذربيجان، وذلك فى الفترة من 8 وحتى 10 مايو 2017.

وكانت لجنة إعداد الملتقى برئاسة الناقد الكبير الأستاذ الدكتور أحمد درويش- مقرر لجنة الدراسات الأدبية بالمجلس، سبق وأن أطلقت دعوة للكتابة فى ديسمبر الماضى لجميع المتخصصين والمهتمين من الوطن العربى بقضايا النقد الأدبى، وقد تلقت اللجنة أكثر من 200 مقترح وملخص بحث من الراغبين بالمشاركة من مصر وعدد كبير من الدول العربية، وقد عكفت اللجنة على دراسة الأوراق المقدمة وانتهت إلى اختيار حوالى 70 مشاركة من مصر وخارجها، طبقًا للموضوعات التى تتناسب مع موضوع الملتقى ومحاوره، ومع مراعاة تمثيل أكبر عدد ممكن من البلدان العربية، حيث يشارك فى الملتقى 70 متخصص من دول “العراق، سوريا، اليمن، المملكة العربية السعودية، لبنان، الأردن، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، السودان، أذربيجان، مصر”

وكانت الدورة الأولى للملتقى قد عقدت فى عام 2010 تحت عنوان: “النقد الأدبى والواقع الثقافي”، واختارت اللجنة العلمية للدورة الحالية عنوان “الحوار مع النص” كما قررت اللجنة أن تحمل الدورة اسم الناقد الراحل الكبير عبد القادر القط، وأعدت اللجنة عددًا من المحاور الرئيسية التى سيتناولها الملتقى من بينها: الحوار مع النص الشعرى ، الحوار مع النص السردى ، الحوار مع النص النقدى ، الحوار مع الدراما ، الحوار مع النص الإعلامى ، الحوار مع التجليات الأخرى للنص .

بالإضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل والموائد المستديرة التى تتناول كل واحدة منها موضوعا من موضوعات الملتقى، ويقام على هامش الملتقى عدد من الأنشطة المصاحبة منها: تنظيم معرض للكتاب لإصدارات وزارة الثقافة وبعض دور النشر الخاصة.

كما يصدر المجلس الأعلى للثقافة بمناسبة الملتقى عدد من المطبوعات المتعلقة بالنقد الأدبى وإشكالياته، من بينها كتاب “حديث الاثنين” ويتضمن مختارات من مقالات الأستاذ الدكتور عبد القادر القط فى جريدة الأهرام، كما يصدر على خلال الملتقى نسخة تجريبية من الأبحاث الكاملة المقامة للملتقى.