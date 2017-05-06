أعلن حامد كينو نائب محافظ حلب، عن قيام السلطات السورية بإطلاق عملية واسعة لإعادة توطين 12 ألف نازح في مخيم “جبرين” إلى قراهم الأصلية التي تحررت مؤخرا من المسلحين في ضواحي حلب.

وقال كينو - وفقا لقناة “روسيا اليوم” السبت: “إن من المقرر إعادة توطين 12 ألف شخص في قرى بابير فوقاني، بابير تحتاني، ربجين عكرا، تل توتون وخربة والعمياء، الواقعة على طول ضفاف نهر الفرات”.

واعتبر أن هذا الأمر أصبح ممكنا بفضل تقدم الجيش السوري المدعوم من الطيران الروسي، وتحريره هذه المنطقة من مسلحي تنظيم “داعش ” ما سمح بعودة سكانها الأصليين إليها بعد أشهر وحتى سنوات من تهجيرهم منها قضوها في مخيم “جبرين” للاجئين في حلب.