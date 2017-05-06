أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل حرص الوزارة على النهوض بالصناعة فهي قاطرة التنمية الاقتصادية للمرحلة المقبلة..داعيا المستثمرين إلى تكثيف العمل بها واستغلال السوق المصرية كونها سوق كبيرة وتنمو بسرعة، وهو ما يحتاج إلى النهوض بالصناعة.

وقال الوزير - خلال لقاء مع أعضاء جمعية مستثمري محافظة بورسعيد بحضور اللواء عادل يوسف الغضبان محافظ بورسعيد -

إن الوزارة طرحت أراض صناعية في منطقة الرسوة جنوبي بورسعيد، وتسعى الآن إلى افتتاح منطقة صناعية جديدة في بورسعيد، كما يتم الآن تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة من خلال إقامة مجمع صناعي كبير بالمحافظة وتشجيع صغار المستثمرين العاملين في الصناعات الصغيرة.

وأضاف” إن ذلك يأتي جنبا إلى جنب مع الصناعات الكبيرة والتي تعتمد بشكل كبير على الصناعات الصغيرة وتوفر لها ما تحتاج إليه من مكونات وآلات وتسويق للمنتجات الصغيرة.

وأعلن الوزير عن افتتاح مصنع للسكر والصناعات التكاملية بمجمع الصناعات الصغيرة في المحافظة.

ويلتقي قابيل أعضاء جمعية مستثمري محافظة بورسعيد لبحث آليات النهوض بالقطاع الصناعي بالمحافظة وسبل حل المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية التنمية الصناعية والاستثمارية.

ويعقب اللقاء افتتاح معرض (صنع فى بورسعيد) الذى تنظمه المحافظة، كما سيفتتح الوزير المعامل الجديدة بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بميناء بورسعيد.

ويتفقد الوزير أعمال الإنشاءات فى مجمع الصناعات الصغيرة الذى تنفذه الوزارة فى إطار مبادرة “مصنعك جاهز بالتراخيص” إلى جانب تفقد عدد من المصانع المتواجدة داخل محافظة بورسعيد، ومنها مصانع تم مساندتها من قبل الصندوق الاجتماعى للتنمية، ومركز تحديث الصناعة، وتعمل فى مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، بالإضافة إلى الضفائر الكهربائية.