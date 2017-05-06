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نيكول سابا: هذا الفنان أول من توقع نجوميتي
نيكول سابا اكثر جودة

نيكول سابا: هذا الفنان أول من توقع نجوميتي

2017-05-06 12:09:59
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قالت الفنانة نيكول سابا، إن أول من توقع أن تصبح نجمة هو الزعيم عادل إمام.

وأوضحت في حلقة اليوم من برنامج “أبلة فاهيتا.. لايف من الدوبلكس” المذاع على قناة “cbc”. أن طولها 168 سم، وأكثر وزن وصلت له حينما كانت حامل هو 67 كيلوجرام.

وأشارت سابا إلى أن مقاس رجلها 38 وأنها من مواليد برج السرطان، وأنها ليس لديها أصدقاء.



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