وافق الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة علي تخصيص مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة زينب، لذوي الاحتياجات الخاصة، ليصبح اول موقع ثقافي متخصص للأنشطة الفنية والثقافية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

كان الدكتور احمد عواض رئيس صندوق التنمية الثقافية قد تقدم باقتراح الي وزير الثقافة يهدف الي تخصيص مركز طلعت حرب الثقافي الي موقع ثقافي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، بالاضافة الي الانشطة الفنية والثقافية التي يقدمها حاليا، وذلك بعمل تعديلات انشائية تسهل علي الفئات الخاصة، التحرك بالموقع، فضلا عن التركيز علي الانشطة التي تخدم هذه الفئة.

وقال الدكتور احمد عواض، انه تم تشكيل لجنة هندسية لوضع التعديلات الانشائية المطلوبة للمبني، كي يتم تنفيذها في اسرع وقت لافتا الي انه سيتم الاستعانة بالمتخصصين في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم ورش فنية وبرامج ثقافية لكل المترددين علي الموقع.