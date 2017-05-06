 Moheet on google
السبت 6 مايو 2017 12:50 مساءً
روابط سريعة
النمنم يخصص "طلعت حرب الثقافي" لذوي الاحتياجات الخاصة
وزير الثقافة حلمى النمنم

النمنم يخصص "طلعت حرب الثقافي" لذوي الاحتياجات الخاصة

2017-05-06 12:49:51
محيط - شيماء عيسى

وافق الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة علي تخصيص مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة زينب، لذوي الاحتياجات الخاصة، ليصبح اول موقع ثقافي متخصص للأنشطة الفنية والثقافية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

كان الدكتور احمد عواض رئيس صندوق التنمية الثقافية قد تقدم باقتراح الي وزير الثقافة يهدف الي تخصيص مركز طلعت حرب الثقافي الي موقع ثقافي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، بالاضافة الي الانشطة الفنية والثقافية التي يقدمها حاليا، وذلك بعمل تعديلات انشائية تسهل علي الفئات الخاصة، التحرك بالموقع، فضلا عن التركيز علي الانشطة التي تخدم هذه الفئة.

وقال الدكتور احمد عواض، انه تم تشكيل لجنة هندسية لوضع التعديلات الانشائية المطلوبة للمبني، كي يتم تنفيذها في اسرع وقت لافتا الي انه سيتم الاستعانة بالمتخصصين في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم ورش فنية وبرامج ثقافية لكل المترددين علي الموقع.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3