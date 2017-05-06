التخطيط : 9ر3 ٪ معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الجاري

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ، إن معدل النمو للربع الثالث من موازنة العام المالي الحالي 2016-2017 بلغ ٣.٩٪ مقارنة 9ر3 خلال الفترة المناظرة من عام 2015-2016 .

وأضافت السعيد -في تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر معهد التخطيط القومي اليوم ، أن أكثر معدلات النمو في قطاع الصناعة التحويلية والتشييد والبناء .