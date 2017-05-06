 Moheet on google
السبت 6 مايو 2017 12:52 مساءً
روابط سريعة
التخطيط : 9ر3 ٪ معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الجاري
هالة السعيد
هالة السعيد

التخطيط : 9ر3 ٪ معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الجاري

2017-05-06 12:05:22
وكالات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ، إن معدل النمو للربع الثالث من موازنة العام المالي الحالي 2016-2017 بلغ ٣.٩٪ مقارنة 9ر3 خلال الفترة المناظرة من عام 2015-2016 .

وأضافت السعيد -في تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر معهد التخطيط القومي اليوم ، أن أكثر معدلات النمو في قطاع الصناعة التحويلية والتشييد والبناء .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3