أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أنه سيتم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه بمجرد نشر القانون في الوقائع الرسمية سيصبح ساريا ويبدأ العمل به فورا.

وقال قابيل إن هذا القانون سيحدث ثورة كبيرة في حركة الاستثمار الصناعي فسيسمح لـ 80 في المائة من الصناعات الحصول على التراخيص الصناعية بمجرد الإخطار وبالنسبة للصناعات الأخرى والتي تمثل صناعات خطرة ونسبتها 20 في المائة من إجمالي الصناعات ستحصل على التراخيص في مدة لا تتجاوز 30 يوما.

جاءت تصريحات الوزير خلال زيارته إلى محافظة بورسعيد والتي استهلها بلقاء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من المستثمرين بالمحافظة، شارك فى اللقاء النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب والنائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب والنائب محمد يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب.

وأكد أن محافظة بورسعيد تمتلك إمكانات وطاقات هائلة لتكون مركزا صناعيا ومحورا لوجيستيا لوصول ونفاذ المنتجات إلى مختلف الأسواق الخارجية خاصة في ظل الموقع الجغرافى المتميز للمحافظة في إطار محور قناة السويس.

كما أكد حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والمساندة للمستثمرين في المحافظات كافة لتنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية، مشيرا إلى أنه جاري استكمال الخريطة الاستثمارية الصناعية لمصر، والتي ستشمل محافظات الجمهورية حيث تم انتهاء مرحلتها الأولى والتي شملت 7 محافظات بالصعيد، ومن المخطط الانتهاء من الخريطة بالكامل خلال شهر أغسطس المقبل​.

كما أكد الوزير حرص الوزارة على تشجيع المستوردين والتجار الى التحول الى التصنيع للمساهمة فى تنفيذ استراتيجية الوزارة لإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة لخفض العجز فى الميزان التجاري.

من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد تطورا ملحوظا فى محور التنمية الصناعية فتعد أحد أهم المحافظات الرائدة والتي تمتلك امكانات صناعية كبيرة.