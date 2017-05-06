"قابيل": الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الأسبوع المقبل2017-05-06 11:59:14
أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أنه سيتم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه بمجرد نشر القانون في الوقائع الرسمية سيصبح ساريا ويبدأ العمل به فورا.
وقال قابيل إن هذا القانون سيحدث ثورة كبيرة في حركة الاستثمار الصناعي فسيسمح لـ 80 في المائة من الصناعات الحصول على التراخيص الصناعية بمجرد الإخطار وبالنسبة للصناعات الأخرى والتي تمثل صناعات خطرة ونسبتها 20 في المائة من إجمالي الصناعات ستحصل على التراخيص في مدة لا تتجاوز 30 يوما.
جاءت تصريحات الوزير خلال زيارته إلى محافظة بورسعيد والتي استهلها بلقاء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من المستثمرين بالمحافظة، شارك فى اللقاء النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب والنائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب والنائب محمد يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب.
وأكد أن محافظة بورسعيد تمتلك إمكانات وطاقات هائلة لتكون مركزا صناعيا ومحورا لوجيستيا لوصول ونفاذ المنتجات إلى مختلف الأسواق الخارجية خاصة في ظل الموقع الجغرافى المتميز للمحافظة في إطار محور قناة السويس.
كما أكد حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والمساندة للمستثمرين في المحافظات كافة لتنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية، مشيرا إلى أنه جاري استكمال الخريطة الاستثمارية الصناعية لمصر، والتي ستشمل محافظات الجمهورية حيث تم انتهاء مرحلتها الأولى والتي شملت 7 محافظات بالصعيد، ومن المخطط الانتهاء من الخريطة بالكامل خلال شهر أغسطس المقبل.
كما أكد الوزير حرص الوزارة على تشجيع المستوردين والتجار الى التحول الى التصنيع للمساهمة فى تنفيذ استراتيجية الوزارة لإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة لخفض العجز فى الميزان التجاري.
من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد تطورا ملحوظا فى محور التنمية الصناعية فتعد أحد أهم المحافظات الرائدة والتي تمتلك امكانات صناعية كبيرة.
-
«التموين»: الأسعار لن ترتفع.. واعتماد نموذجين لـ«شنط رمضان»
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة “التموين” ، أن أسعار السلع الأساسية لن ترتفع قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة ستتيح السلع الأساسية بالأسواق بشكل يفوق الطلب ...Fri, 05 May 2017 09:28:05 GMT
-
وزير الأوقاف: العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني ، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتها ، أو تدمير ...Fri, 05 May 2017 10:16:17 GMT
-
برلماني: الخطان الأول والثاني بـ«مترو الأنفاق» متهالكان
وصف اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قرار رفع أسعار تذاكر “مترو الأنفاق” بانه “جريء جدا” على الرغم من معارضته للقرار. وأوضح طعيمة من ...Fri, 05 May 2017 08:47:39 GMT
-
نائب بالسويس: 370 ألف حالة "عقر" للمواطنين من الكلاب الضالة
قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، مفاده أن هناك حالة من الذعر واستغاثة للمواطنين من تكاثر وانتشار الكلاب ...Fri, 05 May 2017 08:30:59 GMT
-
حريق 3 منازل وفدان قصب ونفوق 9 حيوانات بسوهاج
تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى وكيل إدارة الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على عدد من الحرائق بدأت بـ 3 منازل بمركز المنشاه جنوب ...Fri, 05 May 2017 07:58:23 GMT
-
اتحاد المستثمرين ينظم مؤتمر "مصر فى قلب أفريقيا"
أعلن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن تنظيم مؤتمر تحت شعر “مصر فى قلب أفريقيا”، يوم الثلاثاء، ويستهدف المؤتمر تحقيق الشراكة المنشودة بين رجال الأعمال ...Sat, 06 May 2017 07:19:22 GMT
-
اليوم.. الرجاء يلتقى بلدية المحلة فى معركة التأهل لـ"الممتاز"
يستضيف الرجاء عصر اليوم الجمعة بلدية المحلة فى مباراتهم الفاصلة فى ختام منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثانى الذى ستحدد الصاعد إلى دورى الأضواء والشهرة. ...Fri, 05 May 2017 08:58:28 GMT
-
احتراق 4 آلاف بالة قش في حريق بإحدى قرى البحيرة
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بكميات كبيرة من بالات القش بقرية الجلاء بدائرة مركز كوم حمادة، ونتج عن الحريق احتراق 4000 بالة دون حدوث إصابات بشرية ...Sat, 06 May 2017 09:56:11 GMT
-
تركيا تبدأ بناء أول محطة نووية خلال شهر
قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، اليوم الخميس، إن من المنتظر أن تبدأ أعمال بناء أول محطة تركية للطاقة النووية خلال شهر. وجاءت تصريحات زيبكجي في مقابلة مع محطة ...Thu, 04 May 2017 14:30:03 GMT