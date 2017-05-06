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نجم "مسرح مصر" ينشر الصور الأولى لحفل خطوبته
محمد عبد الرحمن

نجم "مسرح مصر" ينشر الصور الأولى لحفل خطوبته

2017-05-06 12:00:28
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نشر الفنان محمد عبد الرحمن، نجم مسرح مصر، خلال حسابه على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، أول صور لخطوبته، وسط فرحة كبيرة بين الأهل والأصدقاء.
وكتب نجم مسرح مصر، معلقًا على الصورة: “أول صورة من الخطوبة، ربنا يكرمنا جميعا، ويفرح قلبنا، قولوا أمين”.

محمد عبد الرحمن

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