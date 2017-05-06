يرحل ريال مدريد، السبت، إلى ملعب نويفو لوس كارمينيس لمواجهة غرناطة في الجولة 36 من منافسات الدوري الإسباني، في لقاء سيشهد غياب ” الـBBC أي الثلاثي كريستيانو رونالدو وغاريث بيل وكريم بنزيمة.

وفي آخر مباراة له في الليغا، هزم الريال منافسه ديبورتيفو بستة أهداف مقابل هدفين بمشاركة إيسكو وخاميس رودريغيز وألفارو موراتا ولوكاس فاسكيز، وهم جميعا من دكة الاحتياط.

وقال الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة “اللاعبون جيدون جدا، لعبوا مبارة جيدة وكان لهم دور كبير في الفريق الأول.. الـBBC جيدون أيضا ولكن لن يلعبوا أمام غرناطة بقرار”، حسبما نقلت صحيفة ماركا الإسبانية.

وأضاف زيدان “لا أعتقد أنه بغياب رونالدو وبنزيمة وبيل سنعاني من خلل في التوزان.. هناك عدد قليل من المباريات التي لم نكن فيها جيدين بسبب غياب هذا الثلاثي”.

وتابع “لدينا القدرة على الفوز بالمباريات المتبقية، سواء بحضور أو غياب الـ BBC، علينا فقط أن نواصل العمل حتى النهاية، حتى اللحظة الأخيرة من المباراة الأخيرة”.