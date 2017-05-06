 Moheet on google
السبت 6 مايو 2017 12:47 مساءً
روابط سريعة
الأقصر تستضيف المسرحية السودانية "صبية بلا ذاكرة"
797

الأقصر تستضيف المسرحية السودانية "صبية بلا ذاكرة"

2017-05-06 11:56:19
وكالات - أ ش أ

عرضت فرقة ألفا المسرحية التابعة للمسرح القومى بالسودان مسرحية “صبية بلا ذاكرة” بساحة أبو الحجاج بالأقصر، ضمن فاعليات الأقصر عاصمة الثقافة العربية.

والمسرحية من نوعية المونو دراما، وتتناول قضية زواج القاصرات من خلال زوجة مات زوجها الذي يكبرها بأعوام كثيرة، بعد أن منعها من التفكير في أية حياة، فهى عاشت مجرد ممرضة لرجل هرم.

كما يشير العرض للمشاعر المتداخلة والمتناقضة التي تشعر بها تلك الزوجة، فهي فرحة لموت الكابوس الذي يخنقها، وتشعر بالرعب من فقد من كان الوحيد في حياتها بعد أن سافر بها بعيدا عن أهلها.. تلك المتناقضات التي تهيمن على القاصرات حين يصبحن زوجات.

العرض من بطولة رماح القاضي وتأليف الكاتب السعودي عباس الحايك وسينوغرافيا مروان عمر وإخراج محمد حسن.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3