عقد سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري اجتماعا اليوم مع عدد من أبناء الجالية المصرية لمتابعة أحوالهم وبحث مطالبهم خلال الفترة القادمة وذلك فى إطار اللقاءات الشهرية المنتظمة التي تعقدها السفارة المصرية في لبنان مع أبناء الجالية والعمال المصريين.

وأطلع السفير النجاري أبناء الجالية لمصرية - خلال اللقاء الذي حضره المستشار العمالي عادل يوسف والقنصل بالسفارة ورئيس الجالية المصرية في لبنان - على جهود واتصالات السفارة مع السلطات اللبنانية لتحسين أحوالهم والعمل على تلبية مطالبهم ضمن احترام قواعد العمل في لبنان.

وأشار النجاري إلى أن السفارة تولي أهمية خاصة للعمالة المصرية في لبنان وأنها استحدثت من خلال المكتب العمالي آلية للتواصل مع الكفلاء اللبنانيين ، ونظمت منذ أيام اجتماعاً كان الأول من نوعه مع مجموعة من الكفلاء الذين يستعينون بالعمالة المصرية والذين أشادوا بكفاءة العامل المصري وعرضوا مجموعة من المقترحات لتسهيل المعاملات الخاصة بها في الدوائر الحكومية اللبنانية.