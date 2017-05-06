أعلنت قبيلة يمنية في حضرموت “شرق”، الجمعة، مكافأة قدرها 40 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن قتلة أحد أبنائها.

وقالت قبيلة الحمضان نهد، في بيانٍ أوردته “الأناضول”: “إنَّ معرّف بن سليمان بلحامض قُتل على يد مسلحين في 26 أبريل الماضي، بمدينة القطن وسط المحافظة”.

وجاء في البيان: “قررنا تحديد مكافأة مالية تقدر بمبلغ عشر ملايين ريال يمني -40 ألف دولار- لمن يقدم معلومات تمكننا من ضبط العناصر المعتدية، ويقدم أدلة ثابتة دامغة تدينهم”.

وشدّدت القبيلة على أنَّها ستحتفظ بالسرية الكاملة على من يقدم المعلومات.

وأهابت بالجهات المختصة، وأبناء حضرموت، “التعاون لإيقاف نزيف الدم المتدفق، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأدانت القبيلة أعمال الاغتيالات التي تحدث في حضر موت عامة، ومدينة القطن وضواحيها خاصة، مؤكدة وقوفها مع الحكومة اليمنية، والرئيس عبد ربه منصور هادي.

وتشهد مدينة القطن عمليات اغتيال، ارتفعت وتيرتها مطلع العام الجاري، ولم تقتصر على المسؤولين والقوات والأمنية والعسكرية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

ونهاية أبريل من العام الماضي، أعلن الجيش اليمني بمحافظة حضرموت السيطرة على معسكر تدريبي لتنظيم “القاعدة” في “القطن”، بدعم من التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

ومنذ مارس 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب هادي، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح، في سبتمبر 2014.

كما يساند التحالف الجيش اليمني في مواجهته لعناصر تنظيم القاعدة، الذي يتركز نشاطه في حضرموت، كبرى محافظات البلاد.