ينظر قاضي المعارضات، بمجمع محاكم الهرم اليوم السبت، المعارضة المقدمة من الملحن الموسيقي محمد فتحي مصطفي حسن وشهرته “محمد رحيم”، 39 سنة، معارضة على ثلاثة أحكام “تبديد وضرب وسرقة تيار”، والمحكوم عليه فيهم غيابيًا، وذلك في القضية رقم 27673/2015 جنح قسم الهرم “سرقة تيار”، والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالحبس شهر، والقضية رقم 24784 جنح قسم الأهرام “ضرب”، والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالحبس شهر وكفالة 100 جنيه، والقضية رقم 12081/2016 جنح قسم الأهرام “تبديد” والمحكوم عليه فيها غيابيا بالحبس شهر وكفالة 100 جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية، بوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بقطاع الجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قد ألقت القبض علي الملحن محمد رحيم، بالقول الأمني الأول أعلى محور 26 يوليو، بدائرة مركز كرداسة.

وتبين أنه محكوم عليه وهارب في عدد 6 قضايا، “تبديد وسرقة تيار وشيكات وضرب”، وهي القضية رقم 38406/2009 جنح قسم الأهرام “تبديد” والمحكوم عليه فيها غيابيا بالسجن 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، والقضية رقم 10975/1998 جنح قسم العجوزة “شيك” المحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وكفالة 500 جنيه، والقضية رقم 15816/2012 جنح قسم الأهرام “شيك”، المحكوم عليه فيها بالحبس سنة وكفالة 100 جنيه.

كما تبين بمراجعة دفاتر تنفيذ الأحكام بقسمي شرطة الأهرام والعجوزة، أنه مطلوب ضبطه في 3 قضايا، كما تبين أن القضيتين الرابعة والخامسة تم انقضاء الدعوى فيها بمضي المدة والسادسة عارض فيها لجلسة 7 أبريل ولم ترد.

وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، وبعرضه على النيابة العامة عارض في الثلاث أحكام الأولى، وتم إخلاء سبيله.