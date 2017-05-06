"الداخلية": لا ندخر جهدًا في علاج شريف الحسيني ضحية انفجار الإسكندرية

كلف اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بالتواصل مع المراكز الصحية العالمية لإعطاء المشورة الطبية بشأن علاج العميد شريف الحسينى للإصابة نتيجة حادث تفجير كنيسة الإسكندرية، بأى من المستشفيات المتخصصة بالخارج بما لا يؤثر على استقرار حالته الصحية.

وأكد مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، أنه تشكلت على الفور لجنة من كبار الأطباء اضطلعت بعلاجه ضمت 5 أطباء استشارين إلى جانب أطباء مستشفى الشرطة بالإسكندرية في كافة التخصصات.

وانتهت اللجنة إلى استقرار حالة المريض من الناحية الجراحية وأن جميع الجروح والكسور تحت الالتئام ولايحتاج المريض حاليًا سوى عملية استكشاف لأوتار العضلات القابضة لأصابع اليد اليسرى وإصلاح المصاب منها وعمل استكشاف للعصب المسئول عن رفع القدم اليسرى.

وتجرى تلك الإجراءات الطبية بنجاح مبهر بالبلاد ويجرى سرعة تنفيذها وليس هناك أي تأخير من الوزارة في سفره للعلاج خارج البلاد إذا ما كانت حالته الصحية تستلزم ذلك.