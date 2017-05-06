يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية، الأفلام الفائزة في الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والتي أقيمت في مارس الماضي، وذلك خلال نادي السينما الأفريقية، والذي ينظمه المهرجان برئاسة السينارست سيد فؤاد، في السادسة من مساء اليوم السبت بقاعة سينما الهناجر.

يعرض نادي السينما الإفريقية هذا الشهر أفلام “أبناء الجبل” من غانا مترجم للعربية ومن إخراج بريسيلا عناني، والفيلم الروائي القصير “قنديل البحر” من الجزائر والحاصل على جائزتي أحسن فيلم قصير بتصويت الجمهور وجائزة أحسن إسهام فني للمخرج، والفيلم من إخراج داميان اونوري، والفيلم الروائي القصير “خلينا هكا خير” من تونس والحاصل على جائزة لجنة التحكيم للأفلام القصيرة وهو من إخراج مهدي برصاوي.

كما تقام ندوة حول الأفلام الثلاثة يديرها المخرج السينمائي أشرف فايق مسئول النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية، بحضور عدد من السفراء والشخصيات العامة.

نادي السينما الإفريقية أسسه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وانطلقت أولى فعالياته في 9 يناير الماضي بحضور الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، وهو الأول من نوعه في القارة السمراء ويهدف لفتح نوافذ للفيلم الإفريقي.