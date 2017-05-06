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وزير التعليم العالي يتفقد لجان امتحانات جامعة عين شمس

وزير التعليم العالي يتفقد لجان امتحانات جامعة عين شمس

2017-05-06 11:52:23

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، عددا من لجان الامتحانات بجامعة عين شمس.

واطمأن عبدالغفار، على سير الامتحانات والانضباط داخل اللجان وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري بقاعات الامتحانات، وتحاور مع بعض الطلاب حول مستوى الامتحانات.

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