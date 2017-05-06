4 دول تنضم للاتحاد الأوروبي في عقوباته ضد شخصيات في روسيا

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أن 4 دول مددت عقوباتها التي تستهدف مواطنيين في روسيا وأوكرانيا لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك على غرار ما فعله الاتحاد.

وقالت موجيريني إن “دولتين مرشحتين للانضمام إلى الكتلة الأوروبية وهما ألبانيا والجبل الأسود، إضافة للنرويج وأوكرانيا انضمت إلى قرار الاتحاد الأوروبي، ما لقي ترحيبا من الاتحاد الأوروبي”.

ومدد مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت سابق العقوبات المفروضة على مواطنين في روسيا وأوكرانيا إلى 15 سبتمبر/أيلول المقبل. وتضم اللائحة 150 شخصية ترى بروكسل أنهم “وراء زعزعة وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها”.