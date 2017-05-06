مؤتمر "مصر في قلب أفريقيا" يناقش الشراكة بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة.. الثلاثاء2017-05-06 11:43:30
أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اليوم السبت، أن مركز (مصر أفريقيا) بالجامعة البريطانية في مصر سينظم مؤتمرا يوم الثلاثاء المقبل تحت عنوان “مصر في قلب أفريقيا” بهدف تحقيق الشراكة بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الأفارقة على الوجه المنشود، وفتح آفاق جديدة لتعزيز التواجد المصري في القارة الأفريقية.
وذكر الاتحاد، في بيان له، أن المؤتمر يستهدف إقامة علاقة بين مصر وأفريقيا قائمة على الشراكة في مختلف القطاعات ومع جميع دول القارة السمراء، ويستعرض التجارب الأفريقية الناجحة ودور مصر في توفير المناخ المؤدي إلى تسهيل حركة رجال الأعمال من وإلى الدول الأفريقية.
ومن المقرر أن يشهد فعاليات المؤتمر المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ووزير التخطيط والإصلاح الإداري، والتعليم العالي، وعدد من الوزراء والسفراء الأفارقة، ورؤساء اتحادات الصناعات المصرية والغرف التجارية وشركات “السويدي” و”القلعة” و”المقاولون العرب”.
وأكد محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، في تصريح له، أهمية عودة مصر إلى أحضان القارة السمراء، واصفا أفريقيا بأنها أرض الفرص الواعدة التي تجمع بينها وبين مصر وحدة تاريخ وأهداف.
وقال إن حلم التكامل يمكن أن يتحقق عبر القارة السمراء، التي تزخر بثروات طبيعية مذهلة ومواد خام، فضلاً عن وفرة العنصر البشري والسوق الكبيرة، موضحا أن هناك فرصا متعددة للاستثمار المشترك بين مصر ومختلف دول القارة بما يعود بالنفع على الطرفين.
وبدورها، صرحت السفيرة منى عمر، مدير مركز مصر أفريقيا بالجامعة، بأن أفريقيا تتطور يوما بعد يوم، وتتنافس دول العالم على الشراكة الاقتصادية معها لما لها من عائد اقتصادى متميز، وآن الأوان لكي تلحق مصر بالركب العالمي في هذا الصدد”.
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