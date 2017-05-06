عكف اليابان على صياغة خطط إجلاء لرعاياها، بالإضافة إلى المواطنين الأمريكيين في كوريا الجنوبية، حال اندلاع أزمة في شبه الجزيرة الكورية، طبقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وبحسب الإذاعة، قالت صحيفة “يوميوري شيمبون” اليابانية اليوم، إن الخطة تشمل التعاون بين الحكومة اليابانية والقوات الأمريكية في كوريا.

وأضافت الصحيفة، أن الجزء الرئيسي من خطة الإجلاء يهدف إلى مساعدة المواطنين الأمريكيين واليابانيين، غير القادرين على المغادرة، عبر رحلات تجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الأمريكية والكورية الجنوبية ستنقلهم إلى بوسان برًا، بينما ستنقلهم قوات الدفاع الذاتي التابعة لمشاة البحرية اليابانية إلى غرب اليابان على متن سفن.

ويعيش نحو 57 ألف ياباني وأكثر من 200 ألف أمريكي ويعملون ويدرسون في كوريا الجنوبية.