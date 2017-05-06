قال عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار اليوم السبت، إن سكان مدينة الموصل القديمة والأحياء المتبقية غير المحررة يعيشون في ظروف إنسانية صعبة للغاية ، ولا يملكون حتى ماء للشرب سواء أكان صالحاً أو غير صالح وهم يتجاوز عددهم الـ 40ألف أسرة.

وأكد العبار - في تصريحات لقناة “العربية” الإخبارية - أن النقص الشديد في المياه سيقتل الكثير من المدنيين، لاسيما في ظل هذه الأجواء الحارة.. داعيا للحفاظ على أرواح المدنيين واعتبارها قيمة عليا.

وطالب العبار القوات الأمنية العراقية بعدم استخدام القصف الجوي أو المدفعي لاكتظاظ المنطقة بالسكان والمدنيين، ولطبيعة المنطقة الشديدة القدم والمتهالكة، والتي لا تحتمل القصف العنيف .

وطالب المجتمع الدولي والتحالف الدولي لمحاربة داعش بالنظر إلى المدنيين في الموصل على أنهم ضحايا ورهائن لأعتى تنظيم إرهابي يشهده العالم.

وأشار إلى أن عملية التحرير المدن تجري بوتيرة جيدة ووفق الخطط، معربا عن خشيته من سقوط المزيد من المدنيين نتيجة السرعة في التحرير.