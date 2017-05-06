تمكنت قوة من الأمن الوطني بالغربية من تصفية إرهابيين داخل منزلهم بعد معركة بالأسلحة النارية تعدت أكثر من ثلاث ساعات.

وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا بمحافظة الغربية لمعاينة المنزل الذي يقع على طريق “طنطا - قطور”.

وكان اللواء محمد مسعود الديب مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا تلقى إخطارا بتمكن ضباط قطاع الأمن الوطنى بالتنسيق مع عدد من المدرعات وقوات الأمن المركزى من تصفية إرهابيين أحدهما من كفر الشيخ والآخر من الفيوم بمنزل تحت الإنشاء على طريق طنطا قطور.

وأفاد مصدر أمني بأن معلومات توافرت لدى ضباط الأمن الوطني عن وجود عدد من الإرهابيين الذين شاركوا فى عدد من العمليات الإرهابية الأخيرة داخل منزل تحت الإنشاء على طريق طنطا قطور.

كما تم إعداد عدة أكمنة والاستعانة بمدرعات الشرطة، وتم مداهمة المنزل وفور دخول القوات قام الإرهابيون بإطلاق النيران على القوات فبادلتهم القوات إطلاق النيران حتى تم تصفيتهم، وبتفتيش المكان عثر على كمية من الذخائر والمتفجرات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة للتحقيق.