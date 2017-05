ينتظر عشاق الكرة يومًا مليئَا بالمباريات في الدوريات الأوروبية المتنوعة بالإضافة إلى لقاء بالدوري المصري.

الدوري المصري:

05:30 - بتروجيت VS مصر للمقاصة - القناة الناقلة: ON Sport HD.

الدوري الإنجليزي:

10:30 - مانشستر سيتي VS كريستال بالاس - القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD

04:00 - ليستر سيتي VS واتفورد - القناة الناقلة: beIN SPORTS 13 HD EN.

04:00 - هال سيتي VS سندرلاند - القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD.

04:00 - بورنموث VS ستوك سيتي - القناة الناقلة: beIN SPORTS 7 HD.

06:60 - سوانزي سيتي VS إيفرتون - القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD.

الدوري الاسباني:

04:15 - أتلتيكو مدريد VS إيبار - القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD.

06:30 - برشلونة VS فياريال - القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD.

08:45 - غرناطو VS ريال مدريد - القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD.

الدوري الإيطالي:

06:00 - نابولي VS كالياري - القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD.

08:45 - يوفينتوس VS تورينو - القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD.