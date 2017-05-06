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تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
رمضان صبحي

تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

2017-05-06 11:40:59
متابعات

ينتظر عشاق الكرة يومًا مليئَا بالمباريات في الدوريات الأوروبية المتنوعة بالإضافة إلى لقاء بالدوري المصري.

الدوري المصري:
05:30 - بتروجيت VS مصر للمقاصة - القناة الناقلة: ON Sport HD.

الدوري الإنجليزي:
10:30 - مانشستر سيتي VS كريستال بالاس - القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD
04:00 - ليستر سيتي VS واتفورد - القناة الناقلة: beIN SPORTS 13 HD EN.
04:00 - هال سيتي VS سندرلاند - القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD.
04:00 - بورنموث VS ستوك سيتي - القناة الناقلة: beIN SPORTS 7 HD.
06:60 - سوانزي سيتي VS إيفرتون - القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD.

الدوري الاسباني:
04:15 - أتلتيكو مدريد VS إيبار - القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD.
06:30 - برشلونة VS فياريال - القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD.
08:45 - غرناطو VS ريال مدريد - القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD.

الدوري الإيطالي:
06:00 - نابولي VS كالياري - القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD.
08:45 - يوفينتوس VS تورينو - القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD.

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