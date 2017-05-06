تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بكميات كبيرة من بالات القش بقرية الجلاء بدائرة مركز كوم حمادة، ونتج عن الحريق احتراق 4000 بالة دون حدوث إصابات بشرية وجار انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق.

تلقى اللواء علاء الدين شوقي مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة - نشوب حريق بكمية من بالات القش بناحية قرية الجلاء بدائرة المركز وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب الحريق بكمية من بالات القش المشونة بقطعة أرض فضاء مساحتها 12 قيراطا ملك المدعو خ م م أ 37 سنة عامل، ومقيم بذات الناحية، وتم السيطرة عليه وإخماده “دون حدوث إصابات”.

وبسؤال مالك الأرض المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لقيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل وأضاف باحتراق حوالي (4000) بالة قش، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.