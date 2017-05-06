وعدت بيونج يانج بإنزال “أشد العقوبات بحق كوري جاردنر السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري على كلمات مسيئة بحق القيادة الكورية الشمالية”.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الكورية الشمالية أن بيونج يانج “تعتبر كلمات هذا السياسي استفزازا، الذي أنه يعاني من أعراض مرض نفسي”، وأعربت الوزارة عن أسفها من أن “واشنطن تصغي إلى رأي شخصيات سياسية تعاني من أعراض كهذه”.

وأكد البيان أن “المهووسين الذين يسيئون للقيادة لن يفلتوا من العقاب الشديد”.

وبحسب الخارجية الكورية الشمالية فإن غاردنر الذي يترأس لجنة شؤون آسيا الشرقية ومنطقة المحيط الهادئ في مجلس الشيوخ الأمريكي، من معدي العقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها واشنطن على بيونج يانج.

وكان جاردنر دعا مرارا إلى إعادة إدراج كوريا الشمالية في قائمة الدول الممولة للإرهاب.