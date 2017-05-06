رئيس جامعة عين شمس: 2 مليار جنيه تكلفة فرع العبور الجديد2017-05-06 11:38:29
أكد الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، أن وضع حجر الأساس لكليتى الحقوق والتجارة اليوم السبت، بفرع الجامعة الجديد بمدينة العبور، يعتبر نهج للجامعة ونقل للخبرات المتراكمة بين الأجيال، مشيرًا إلى أن أرض الجامعة الجديدة استلمتها الجامعة من هيئة المجتمعات العمرانية منذ 2010.
وأضاف “عزت” خلال كلمته في فعاليات وضع حجر الأساس لكليتي حقوق وتجارة عين شمس بفرع الجامعة بمدينة العبور، أن المساحة المخصصة لفرع الجامعة الجديد بمدينة العبور 150 فدانا، حيث من المقرر إنشاء 9 كليات بالمقر الجديد.
وذكر أن تكلفة مشروع إنشاء فرع الجامعة ستصل إلى 2 مليار جنيه فأكثر، وفقا لدراسات وإحصائيات الإدارة الهندسية بالجامعة، موضحًا أن الفرع يضم ثلاث كليات وهم الحاسبات والمعلومات ومعاملها المختلفة، إضافة إلى كليتى الحقوق والتجارة.
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