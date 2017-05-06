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الشراكي: توريدات القمح «الوهمية» الموسم الماضي أكثر من المرصودة والمعلنة
مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة
مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة

الشراكي: توريدات القمح «الوهمية» الموسم الماضي أكثر من المرصودة والمعلنة

2017-05-06 12:09:57
محيط - خالد الريس

أكد مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، أن التاجر أصبح وسيط بين الفلاح ووزارة التموين في موسم توريد القمح هذا العام، موضحا أن وزارة التموين تستطيع الاستغناء عن الفلاح ولكنها لا تستغني عن التاجر لاختصاصها بمجال التجارة وهي “تعرف لغة حوارها مع التاجر” بالإضافة إلى أنه هناك تعاملات تجارية لا يعلم الفلاح كيفية اتخاذها – على حد تعبيره.
وانتقد الشراكي من خلال لقائه ببرنامج “هذا الصباح” على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم السبت، سياسات الدولة تجاه الفلاحين، وقال: “تصريحات الدولة الخاصة بالفلاحين كلام في الهوا ومفيش حاجة على أرض الواقع”.
وأعلن أن كميات القمح هذا العام ستنخفض، مؤكدا أن العام الماضي شهد قضايا توريدات قمح “وهمية”  أكثر مما أعلنته وكشفت عنه لجنة تقصي الحقائق بحوالي 3 مليون طن.
واستبعد ما تردد حول استهلاك “16 مليون طن” قمح بمعدل “220 كيلو سنويا للفرد” لأنه فاقت المقدرات العالمية،  موضحا أن القياسات العالمية تؤكد أن معدل استخدام الفرد  85 كيلو سنويا.
وشدد على ضرورة تعزيز قيمة “العيش المصري” وعدم سوء استهلاك رغيف العيش وإيجاد طرق جديدة للدعم تعزز قيمته.

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