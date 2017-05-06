ماذا لو انقلبت الاية وأصبحت الفتيات هن من يردن التقدم للزواج من الشباب، اذا ما حدثت ثورة علي التقاليد والعادات المقيدة من نظر الأغلبية، ومواكبة التقدم التكنولوجي والانفتاح الثقافي من وجهة نظر البعض الاخر .

مجرد تخيل من بعض الفتيات عبر صفحات التواصل الاجتماعى “فيس بوك” ماذا لو انعكست التقاليد وذهبت الفتاة لطلب يد الشاب من بيته وسط اهله ، ما نوع الهدية التى ستأخذها معها فى اول زيارة ؟ ، لانه من المعروف فى اول زيارة للشاب لمنزل العروسة ان يأخذ معه شيكولاتة أو ورود أو ما شابه .

بلاي ستيشن وسجائر !

تقول هاجر محمد انها سوف تأخذ معها بلاي ستيشن وعلبة سجاير برفقتها من باب حب الشباب في لعبة البلاستيشن والتدخين ، قائلة : “لو اترفضت حلال عليا البلاستيشن وحلال عليه السجاير” .

وشاركتها الرأي مني مؤمن في السجائر ومعها كوفي مشين، مضيفة “هنجربها قبل ما نتفق”.

وقالت رقية عوف ان الفكرة جميلة ولا يوجد شئ فيه يدعو للخجل أو الاحراج خاصة بعد الأنفتاح علي ثقافات أجنبية، مؤكدة “أنا لو هتقدم هأخد معايا خروف..!

الا ان أمنية رمضان قالت انها ستاخذ “بطيخة” وتذهب لتسأل عليه في المنطقة ، وتعلق علي رأيها ميرا سامح بأنها سوف تأتي بلب وسوداني قائلة “زى ما عملت ماري منيب.. بس المرة دى الاختبار للعريس”.

وأعربت نورا عزت عن مدي سعادتها، إذا تحول عرض الزواج وأصبحت الفتاة تتقدم للشاب، مشيرة إلي أنها سوف تأخذ معها علبة شوكولاته وبوكيه ورد قائلة” أخد حاجات بحبها عشان لو ماكلش أقعد أكل انا واخد الورد معايا” .

ولكن هل الفكرة فى حد ذاتها مقبولة ؟

تقول هدير عبدالمجيد طالبة بكلية الأداب عين شمس، ان طلب الفتاة الزواج من الشاب خطوة جريئة جدا ولكن غير مقبولة في مجتمعنا الشرقي، نظرا للعادات والتقاليد ولكن أفضل شئ هو التلميح!! وعلى جاء علي الجانب الأخر رأت ميادة حسن 20 عاما، أنه لا يصح أن بأتى عرض الزواج من جانب الفتاة، فالمبادرة الأولى يجي أن تأتي من قبل الشاب، وشاركتها في الرأي إيمان ابراهيم موضحة أن الفتاة أهم سماتها الخجل والبراءة وليس الجرأة التي تجعلها تبوح بعرض مثل هذا..

وأضافت رانيا عبدالغني 27 عاما أن إقدام الفتاة على اتخاذ خطوة مثل هذه لا يعني سوي شئ واحد هو نفذ حدود صبرها من تلقي وعود من شاب ولا ينفذها، مشيرة إلي أن خطوة مثل هذه سوف تقابل من مجتمعنا بالرفض وانعدام الكرامة، علي العكس أنها لو حدثت من جانب فتاة أجنبية أو من مجتمع غربي لأختلفت الأقاويل حول الانفتاح الثقافي الصحيح أو التعليم وهكذا......

وتقول مني رشاد 21 عاما “حركة جدعة جدا.. لأن مفيش رجالة بقيت توفي بوعدها الا من رحم ربي”، مضيفة إلي أن البنت تظل متمسكة لأخر نفس و ذلك لا يعني أن ذلك له علاقة بتقليل من كرامتها ولكنه يعني أنها لا تريد أرتباط لمدة 7 أو 8 سنين وفي النهاية نصبح أصدقاء، ولكن قيود المجتمع لا تعرف سوي كرامة البنت تعني طلب الشاب لها للزواج وليس العكس، مؤكدة ” أنا فعلا لو جاتلى الفرصة اتقدم لحد بحبه هعملها حتي لو كل اللى حوليا شايفين أن ده جنان”.

أما الشباب فيرد قائلا:

أوضح فادي سمير طالب بكلية الطب أن هذه الخطوة يجب أن تكون من ناحية الشاب، لأنها إذا جاءت من ناحية الفتاة وكان الشاب لا يعرف قيمة ومعاني الأرتباط والعلاقات أي يريد “التسلية”، سوف يذل ويهين الفتاة فيما بعد، مضيفا إلي أن أخر حدود الفتاة هي الأهتمام بالشاب وإذا قامت بأكثر من ذلك فهذه يندرج أسمها تحت ” فتاة مريضة عقليا”.

ويؤكد نور صابر طالب بالمعهد العالى للموسيقي “الكونسير فيتوار” أن الفتاة عندما تعرض هذا العرض علي الشاب سوف تقلل من كرامتها وتقل من وجهة نظر الشاب تماما، ومع أول مشكلة تحدث بينهم سوف يذكرها بأنها هي من طلبت الزواج منه وهي التي تريده، مشيرا إلي أن الفتاة التي تفعل ذلك ليس لها غير معني واحد “البنت دى فيها حاجة غلط”.

وعلي الجانب المؤيد جاء رأي محمد صلاح الذي يبلغ 24 عاما أن عرض الفتاة للزواج لا يعني أنها غير محترمة بالعكس يعني احترامها وانها لا تريد الارتباط والتسلية، بل تريد وضع حدود من أول الطريق.

وأضاف حسين محمد 28 عاما، أنه ليس لديه مانع من قبول الزواج من فتاة هي التي عرضت عليه طلب الزواج، قائلا “إذا كانت ممحترمة وبتحبني هوافق طبعا لانها ماليش اى علاقة بالكرامة”.