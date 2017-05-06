بعد 100 يوم في عهد ترامب.. مفاجأة بسوق العمل2017-05-06 11:37:33
تسارع نمو الوظائف الأمريكية بقوة في إبريل/نيسان الماضي وهبط معدل البطالة إلى 4.4%، واقترب بذلك التضخم من أدنى مستوى في عشر سنوات، في مؤشرات على تحسن سوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم أمس الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زاد 211 ألف وظيفة الشهر الماضي، بما يفوق المتوسط الشهري البالغ 185 ألفا لهذا العام.
وقاد الزيادة في الوظائف قطاع الترفيه والضيافة وكذلك قطاع خدمات الأعمال والخدمات المهنية.
وانخفض معدل البطالة بنسبة 0.1% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ مايو/أيار 2007. ويعكس الانخفاض زيادة التوظيف.
ويدعم تعافي التوظيف رؤية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي)، التي ترجح أن الوتيرة السنوية المتباطئة للنمو الاقتصادي البالغة 0.7% في الربع الأول “مؤقتة” وتفاؤله بأن النشاط الاقتصادي سيزداد بوتيرة “معتدلة”.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى على سعر الفائدة الرئيسي لأجل ليلة واحدة دون تغيير، قائلا إنه يتوقع أن تتعزز أوضاع سوق العمل إلى حد ما.
وتعد هذه الأرقام خبرا سارا بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث تحسن صورة حصيلة أدائه الرمزية في أول 100 يوم من ولايته الرئاسية.
هذا وكان دونالد ترامب قدد حقق نجاحا مهما يوم الخميس الماضي بعد تبني مجلس النواب نصا يلغي نظام الضمان الصحي “أوباماكير”.
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