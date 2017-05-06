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مقتل 5 وإصابة العشرات من عناصر الحوثي وصالح في محافظة تعز
انفجار شاحنة وقود في تعز - اليمن

مقتل 5 وإصابة العشرات من عناصر الحوثي وصالح في محافظة تعز

2017-05-06 11:15:45
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لقي خمسة عناصر من ميليشيات الحوثي والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح مصرعهم وأصيب العشرات منهم بجروح مختلفة اثر مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز.

وقال مصدر عسكري يمني ، وفقا لقناة “العربية” الإخبارية اليوم السبت: “إن قوات الجيش أجبرت المليشيا الانقلابية على التراجع والانسحاب من جنوب جبل السلطان وشمال غرب معسكر خالد ومحيط الصياحي وموكنة،غربي مدينة تعز بعد معارك عنيفة”.

وشنت مقاتلات التحالف العربي أمس الجمعة سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات مليشيا الحوثي في جبل ودار السلطان بمديرية موزع، وتلة الاوسط جنوبي جبل السلطان وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين في صفوف المليشيات وخسائر كبيرة في العتاد والآليات العسكرية.

وفي مفرق المخا، استهدف طيران التحالف تعزيزات للمليشيات في منطقة العصفورية محيط معسكر خالد بن الوليد بمفرق المخا غربي تعز ما أسفر عن تدمير 4 أطقم.

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